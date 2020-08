Nieuwe Libanese premier staat voor helse taak om zijn land erbovenop te helpen

Mustapha Adib is de nieuwe premier van Libanon. Volgens het Libanese politieke stelsel moeten soennitische moslims de premier voordragen, maar ook sjiitische en christelijke partijen steunen de relatief onbekende politicus. Hij kreeg 90 van de 120 stemmen. President Michel Aoun heeft hem nu gevraagd een regering te vormen.

Adib heeft de taak om met een nieuwe regering het land weer op zijn benen te krijgen na de verwoestende explosie in de haven van hoofdstad Beiroet begin deze maand. Daarbij verloren bijna tweehonderd mensen het leven, raakten duizenden mensen gewond en werd een groot deel van de stad verwoest. Een paar dagen na de ramp diende premier Hassan Diab zijn ontslag in.

Libanon had al te maken met een ongekende economische crisis, hyperinflatie, politieke spanningen en de coronapandemie. Door de explosie ligt het land nog verder op zijn gat. De Wereldbank schat dat de explosie tussen de 3,2 en 4,5 miljard dollar aan materiële schade heeft veroorzaakt, voornamelijk aan gebouwen en de transportsector. De organisatie denkt dat er een economische schade is van nog eens ongeveer 3 miljard dollar.

Hervormingen

De relatief onbekende Adib moet nu doen wat zijn voorganger niet lukte: economische en politieke hervormingen doorvoeren. Door permanente politieke onenigheid tussen de gevestigde orde en de oppositie lag het land al tijden stil.

Adib was sinds 2013 de ambassadeur van Libanon in Duitsland. Dat hij niet heel bekend is, is volgens waarnemers een belangrijke reden om hem voor te dragen. Een groot deel van de bevolking is van mening dat wanbeleid en corruptie van de politieke elite mede de oorzaak van de explosie vormen.

De ramp toont volgens veel Libanezen dat er bestuurders moeten komen met kwaliteiten, in plaats van mensen met invloed in de achterkamertjes van de Libanese politiek. President Aoun heeft gisteren gezegd dat hij daar ook van overtuigd is.

Oppositie niet blij

Of Adib goed ontvangen gaat worden, is nog maar zeer de vraag, denkt correspondent Daisy Mohr. "De oppositie, die radicale veranderingen wil zien, heeft meteen aangegeven dat ze hier niet blij mee zijn", zegt Mohr. "Deze premier staat volgens hen niet voor verandering, maar juist voor het handhaven van de bestaande orde."

"We zagen net al beelden op de Libanese televisie van de kersverse premier die de getroffen wijken van Beiroet in ging en uitgescholden werd door een paar bewoners. Ze zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe premier zal uitvoeren wat door de gevestigde orde van hem gevraagd zal worden en dat het niet iemand is die tegengas kan geven en de hoognodige hervormingen door zou kunnen voeren. Het zal zeker niet makkelijk worden voor premier Adib", aldus de correspondent.

Adib zei dat het niet langer tijd is voor woorden, maar voor daden. "Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en gezamenlijk de hoop onder Libanezen te herstellen."