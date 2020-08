Overleden Marvel-acteur geëerd: 'Zwarte mensen kunnen ook superhelden zijn'

Overigens speelde Boseman ook andere iconische rollen. Hij brak in 2013 door met zijn vertolking van Jackie Robinson in de film 42, over de eerste zwarte Amerikaanse honkballer in de Major League. Een jaar later kroop hij in de huid van soulzanger James Brown in de biografische film Get On Up.

Twee maanden geleden verscheen op Netflix nog de film Da 5 Bloods, waarin Boseman een belangrijke rol heeft. Hij speelt ook in Ma Rainey's Black Bottom, een film over bluesmuziek in de jaren 20, die later dit jaar uit zou komen.

Black Panther II

En het vervolg van Black Panther? Die film zou in mei 2022 in première gaan. Dat zal langer duren en de film zal er anders uit gaan zien, verwachten filmkenners Hassler-Forest en Larabi.

"Je zal nooit meer hetzelfde effect kunnen sorteren als met Boseman als Black Panther", zegt Larabi. "Maar je moet er wel iets van maken: verfilmingen van stripboeken draaien om de cast, maar ook om het voortzetten van de traditie. Maar dan nog: je zal straks in veel kritieken lezen dat het een gemis is dat Boseman er niet meer bij is."