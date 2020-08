De Jonge: komende weken veel meer (Duitse) testcapaciteit

De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests meer worden gedaan dan nu, omdat er laboratoriumcapaciteit wordt ingekocht in Duitsland. Op dit moment is de capaciteit volgens het ministerie van Volksgezondheid 30.000 per dag. Deze week meldden zich dagelijks zo'n 25.000 mensen bij de GGD voor een test. De week ervoor waren dat er 20.000.

"In sommige regio's was de groei groter dan verwacht", schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Volgens hem is dat onder meer te wijten aan de ontwikkeling van het virus en bewustwording van mensen over het belang van testen. "Daarnaast lijkt de terugkeer van mensen uit vakantielanden te hebben geleid tot extra vraag."

Monsters

Bij het Duitse bedrijf worden de komende weken steeds meer monsters uit Nederland getest. Volgende week gaat het om 5000 stuks, de week erna 10.000, uiteindelijk oplopend tot 44.000 per dag.