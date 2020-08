GGD: helft testlocaties zit komende dagen vol

De wachttijd voor een coronatest is bij de helft van alle testlocaties opgelopen tot meer dan twee dagen. In 51 van de 98 locaties is de komende 48 uur geen plek meer, meldt GGD GHOR Nederland.

In vijf regio's kunnen mensen helemaal niet meer terecht voor test. Het gaat om de provincies Flevoland, Friesland en Groningen en de regio's Hollands Midden en Kennemerland.

Ook bij de GGD's in Amsterdam, Hollands Noorden, IJsselland en Drenthe is de testcapaciteit bijna uitgeput. Die regio's hebben elk nog maar één testlocatie met een aantal vrije plekken.

Tekort aan testmaterialen

De GGD zegt dat er voldoende personeel beschikbaar is om meer tests af te nemen, maar dat het ministerie van Volksgezondheid heeft gevraagd om voorlopig niet op te schalen.

Een verdere toename van het aantal tests leidt tot te veel druk op de testlaboratoria, vreest het ministerie. De laboratoria zeggen nu met grote tekorten aan testmaterialen te kampen.

Gisteravond meldde het ministerie van Volksgezondheid dat testlaboratoria in regio's waar minder tests worden uitgevoerd hun materialen moeten afstaan aan regio's waar meer vraag is. Daardoor zullen de wachttijden voor een test ook in regio's waar genoeg testmaterialen waren oplopen.

Deze week meldden zich dagelijks zo'n 25.000 mensen bij de GGD voor een test. Vorige week waren dat er gemiddeld 20.000. Het ministerie, de GGD en de laboratoria zeiden eind mei nog dat er vanaf 1 juni dagelijks 30.000 mensen konden worden getest.

Minister De Jonge heeft de hulp ingeroepen van Duitse testlabs.