Nederland wil hulp van Duitse coronatestlabs

Minister De Jonge van Volksgezondheid praat met Duitse laboratoria om te kijken of zij kunnen bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. "De vraag is veel groter dan we dachten", zei De Jonge voorafgaand aan de de ministerraad. "De rek is eruit."

Het ministerie verwachtte 30.000 coronatests per dag in september, maar er blijken er nu al dagelijks 40.000 te worden gedaan. Verwacht wordt dat er in het najaar zo'n 70.000 nodig zijn en in januari 100.000.

Om aan de vraag te voldoen moeten volgens de minister ook snellere, andere testmethoden worden bekeken. Die moeten dan wel gevalideerd zijn en dat kan even duren, benadrukt De Jonge.

Te weinig testkits

Laboratoria voor medische microbiologie zeiden gisteren dat ze onvoldoende materialen geleverd krijgen om aan de toenemende vraag naar coronatests te kunnen blijven voldoen. Soms worden te weinig testkits geleverd, dan weer te weinig testvloeistoffen of teststaafjes.

Niet-medische laboratoria in Nederland zeggen dat ze al verscheidene keren hulp hebben aangeboden, maar niets van het ministerie hebben gehoord. Een woordvoerder van de brancheorganisatie zegt dat deze labs zo'n 20.000 tests per dag kunnen doen.