Aanklager: mes gevonden in auto neergeschoten man Wisconsin

De hoofdaanklager maakte ook bekend wat er volgens de eerste onderzoeksresultaten zondag is precies gebeurd.

Een vrouw had de politie gebeld omdat haar vriend op haar erf stond, wat niet de bedoeling was. Agenten probeerden vervolgens Blake aan te houden. Niet duidelijk is of de vrouw over hem had geklaagd.

De politie probeerde Blake te overmeesteren met behulp van een stroomstootwapen, maar dat had geen effect. Blake liep vervolgens om zijn auto heen naar de bestuurszijde en opende het portier. Daarop trok een agent aan zijn shirt en schoot hij Blake zeven maal in zijn rug. Die is volgens zijn familie blijvend verlamd geraakt.

Het mes werd gevonden op de vloer van de auto aan de bestuurderskant, zegt de hoofdaanklager. Blake heeft ook toegegeven dat hij in het bezit was van een mes, maar de aanklager heeft niet bekendgemaakt om wat voor soort mes het ging.