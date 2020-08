Door politie neergeschoten Jacob Blake vanaf zijn middel verlamd, zegt vader

De zondag door de politie neergeschoten Jacob Blake, een zwarte man uit Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin, is volgens zijn vader vanaf zijn middel naar beneden toe verlamd. Zijn behandelend artsen weten nog niet of de verlamming blijvend is.

Tegen de Chicago Sun-Times zegt Jacob Blake senior dat er "acht gaten" zitten in het lichaam van zijn zoon. Blake ligt in het ziekenhuis, zijn vader is woonachtig in de staat North Carolina en nog naar het ziekenhuis onderweg. "Ik wil mijn hand op zijn wang leggen en hem een kus op zijn voorhoofd geven, dan pas ben ik oké."

Wat er zondagmiddag precies gebeurd is in Kenosha wordt nog onderzocht. Enkele getuigen zeggen dat de 29-jarige Blake een ruzie wilde sussen. De politie was afgekomen op een melding over een ruzie in de huiselijke sfeer; een man die het incident filmde zegt dat hij zes of zeven vrouwen op de stoep tegen elkaar zag schreeuwen voordat Blake en de politie arriveerden.

In de video die de man maakte is vervolgens te zien hoe agenten eerst schreeuwen en wijzen naar Blake, die langs de voorkant van een geparkeerde auto loopt. Blake lijkt niet op de politie te reageren, en als hij de deur aan de bestuurderskant opent wordt hij van achteren bij zijn shirt gegrepen door een agent en meerdere keren beschoten.