Onrust in Wisconsin na neerschieten zwarte man door politie

De oproerpolitie stond zwaarbewapend klaar en gebruikte traangas om mensen te verdrijven.

"We hebben nog niet alle informatie", twitterde gouverneur Tony Evers van Wisconsin. "Maar wat we wel weten is dat dit niet de eerste zwarte man is die is neergeschoten, verwond of genadeloos gedood door politiemensen in deze staat en dit land."

In de VS wordt sinds de dood van George Floyd in mei nog geregeld gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld.

NOSop3 legde eerder uit waar deze protesten om draaien: