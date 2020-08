Jongen opgepakt voor twee doden Kenosha, federale ordehandhavers op weg

De Amerikaanse politie heeft een jongen van 17 opgepakt in het onderzoek naar de dood van twee mensen in de stad Kenosha, in Wisconsin, waar al dagen demonstraties aan de gang zijn. Zondag werd daar de zwarte Amerikaan Jacob Blake meermaals in zijn rug geschoten door de politie, naar verluidt voor het oog van zijn kinderen. Sindsdien is Kenosha in de greep van protestacties en hevige onlusten.

In de stad zijn inmiddels gewapende burgermilities actief, die zeggen mensen en eigendommen te beschermen. Zij waren ook gisteravond op straat, toen er opnieuw werd gedemonstreerd en er twee doden en een gewonde vielen bij schietpartijen.

Op videobeelden is te zien dat iemand gisteravond werd achternagezeten en gevloerd door een boze menigte. Liggend op de grond schoot hij om zich heen, waarbij meerdere omstanders werden getroffen. Later werd duidelijk dat twee mensen zijn doodgeschoten en een omstander gewond is geraakt.