Aantal huizen met zonnepanelen tikt 1 miljoen aan

Ruim dertig jaar nadat het eerste huis in Nederland zonnepanelen kreeg, zijn er nu een miljoen huizen met panelen op het dak of aan de gevel. Dat blijkt uit onderzoek door Dutch New Energy Research. Was zonne-energie dertig jaar geleden vooral iets voor de happy few, die geld genoeg had om een forse investering te doen, inmiddels is het een massaproduct geworden. Ook voor mensen met een smalle beurs zijn er mogelijkheden om zonnepanelen aan te schaffen.

Voor zover bekend was het huis van de familie Sjoerdsma in Castricum in 1989 het eerste dat stroom kreeg uit zonnepanelen en los stond van het elektriciteitsnet. Prins Claus, de man van toenmalig koningin Beatrix, woonde de opening bij. Het dak van het huis lag vol met maar liefst 64 panelen. Die waren kleiner en wekten bovendien veel minder energie op dan de huidige panelen.

Nu liggen er nog maar acht panelen op het dak, die toch evenveel energie opwekken als de 64 van toen, zegt Ed Sjoerdsma. "En daarnaast heb ik nog een paar van die oude laten liggen, om te kijken hoe lang ze het volhouden, hoe lang de levensduur is."