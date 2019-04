Met zonnepanelen opgewekte stroom blijft aftrekbaar

Wie zonnepanelen op het dak zet, kan nog tot 2023 de stroom die wordt opgewekt en aan het stroomnet teruggegeven, aftrekken van het eigen energieverbruik. Deze zogenoemde salderingsregeling zou volgend jaar aflopen, maar het kabinet verlengt hem met drie jaar; de voorwaarden worden niet veranderd.

Volgens minister Wiebes kan een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode is gedaan, zo in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan gebruikmaken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds. Daar kan tegen een lage rente geld worden geleend.

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in stappen afgebouwd. Tot 2031 wordt het voordeel dat huishoudens en bedrijven hebben dan elk jaar iets minder.