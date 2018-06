Wiebes: zonnepaneel met nieuwe subsidie in zeven jaar terugverdiend

Met de nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, moeten mensen hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze terugleversubsidie, waarvan de komst al eerder was aangekondigd, gaat de huidige salderingsregeling vervangen. Dat heeft gevolgen voor mensen met zonnepanelen op het dak. Zij krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en daarom leveren aan het net. De subsidie verlaagt zo de tijd waarin de aanschaf en montage van de zonnepanelen zijn terugverdiend.

Dankzij lagere prijzen van panelen en hun toegenomen efficiƫntie, neemt die terugverdientijd nog steeds af. Volgens Wiebes zou de gemiddelde terugverdientijd bij het voorzetten van de salderingsregeling in 2025 uitkomen op vier jaar.

Minder subsidie

Het kabinet wil van de regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. "Ik wil oog houden voor een goede balans tussen kosten en de mate van ondersteuning voor lokale initiatieven", schrijft Wiebes.

De vergoeding per geleverde kilowattuur gaat waarschijnlijk omlaag, maar met hoeveel wil de minister nog niet zeggen. Uiteindelijk moet de terugverdientijd op zeven jaar uitkomen, omdat mensen volgens Wiebes tot die termijn bereid zijn te investeren in zonnepanelen.

De minister komt deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie, die in 2020 moet ingaan. Wiebes belooft voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling een soepele overgang.