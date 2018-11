Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

Anders denkt dat veel scholen wel positief zijn over zonnepanelen, maar dat ze aanhikken tegen de vele hobbels die ze moeten nemen. "Veel schooldirecteuren willen wel graag verduurzamen, maar hebben al zo veel aan hun hoofd en hebben vooral het geld niet op de plank liggen. Daarom gaat de Schooldakrevolutie daarbij helpen."

De scholen die nu al wel zonnepanelen hebben, zijn daar vaak jaren mee bezig geweest. Rector Monique van Roosmalen van het Sondervick College in Veldhoven kan erover meepraten. Op haar school zijn net 1136 panelen neergelegd.

Er waren volgens Van Roosmalen heel wat gesprekken voor nodig. Zo moest er Europees worden aanbesteed en subsidie worden aangevraagd. "Dat is niet iets waarvan je zegt: dat gaan we even doen. Ik dacht dat eerst wel, maar het heeft toch heel wat voeten in de aarde gehad." Het kostte de school al met al drie à vier jaar tijd.

'Wat is een kilowattuur?'

Het gaat de initiatiefnemers niet alleen om het duurzaam maken van de energie die scholen gebruiken, ook de leerlingen moeten er iets van opsteken, vertelt Anders. "We willen stimuleren dat scholen aandacht besteden aan duurzaamheid in het onderwijs."

Ook de leerlingen van het Sondervick College krijgen er iets van mee. Van Roosmalen: "Met de leverancier van de panelen is afgesproken dat er een lespakket aan gekoppeld wordt. Zodat de opbrengst van de panelen ook zichtbaar is op monitoren die in elk gebouw van de school hangen."

"In zo'n les ga je dan kijken: wat is nou een kilowattuur, wat is energie en hoe kun je die duurzaam opwekken, in plaats van dat je alleen een stekker in het stopcontact steekt en denkt dat dat altijd wel goed zit."

Oproep aan gemeenten

Veel schoolgebouwen zijn eigendom van een gemeente. De Schooldakrevolutie hoopt dan ook dat gemeenten al hun scholen snel toestemming zullen geven voor het plaatsen van de panelen, zodat niet elke school die toestemming zelf moet gaan regelen.

Overigens zullen niet alle schooldaken geschikt zijn, erkent Anders. Het plaatsen van zonnepanelen kan bijvoorbeeld een probleem zijn bij vooroorlogse monumentale gebouwen. Deze scholen wil ze helpen met andere duurzaamheidsmaatregelen. Het is de bedoeling dat de andere 6000 scholen binnen vijf jaar zonnepanelen hebben.