'Mars voor nieuw Wit-Rusland' op komst, met eigen cultuur als politiek wapen

Dit weekend moet het gebeuren, als het aan de Wit-Russische oppositie ligt. Met een 'Mars voor het nieuwe Wit-Rusland' moet morgen definitief worden afgerekend met het regime van president Loekasjenko. De zogeheten Coördinatieraad belooft een belangrijke politieke verklaring die "alles op z'n kop zal zetten".

Ondertussen voert Loekasjenko zijn tirades tegen de protestbeweging op. Ze zouden anti-Russisch zijn, en gedomineerd worden door pro-Europese krachten. Wie spreekt met Wit-Russen, krijgt het tegendeel te horen. Zij zijn niet bezig met 'het Westen' of 'Rusland': dit protest is anti-Loekasjenko, overgoten met een licht nationalistisch sausje.

Het is een strijd tegen de oude Sovjetboer Loekasjenko door een jonge generatie die de eigen identiteit als Europese natie wil benadrukken, zegt de Wit-Russische journalist en onderzoeker Franak Vjatsjorka. "Loekasjenko heeft het land gerussificeerd, waardoor het geen identiteit meer heeft." Die 'nationale leegte' werd volgens Vjatsjorka na de Russische bemoeienis met Oekraïne in 2014 plots duidelijk. "We beseften dat wij niet onderscheidend zijn van een willekeurige Russische provincie."

Vlaggenstrijd en oplevende taal

De culturele strijd zie je onder meer terug in de vlaggenkwestie. Hoewel de officiële Wit-Russische vlag bijna een kopie is van de rood-groene Sovjetvlag (maar dan zonder hamer, sikkel en rode ster) wapperen demonstranten juist met een wit-rood-witte vlag. Deze is terug te voeren op de vroegere geschiedenis en het Wit-Russische Pahonia-symbool.