Fokkerijen wachten in spanning af: worden alle nertsen preventief gedood?

Nederland telt miljoenen nertsen in fokkerijen, maar dat zouden er binnenkort nul kunnen zijn. Want als er na 15 augustus nog nertsenbedrijven besmet raakten, schreven ministers De Jonge en Schouten vorige maand, dan zouden ze allemaal preventief worden geruimd. En dat eerste bleek woensdag het geval.

Op nog eens drie nertsenbedrijven werd covid-19 vastgesteld bij de marterachtigen, die het coronavirus kunnen overdragen op mensen. Het totaal staat nu op 36 besmette bedrijven, ongeveer een derde van de totale sector.

Het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) komt daarom op zeer korte termijn met een nieuw advies aan de regering. Deze groep wetenschappers en deskundigen had ook vorige maand de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw geadviseerd alle nertsen in fokkerijen te doden bij nieuwe besmettingen, om te voorkomen dat de bedrijven als virusreservoir functioneren.

'Heel spannende periode'

Een voorwaarde daarvoor was wel dat het aantal besmettingen onder mensen gelijk bleef. Dat laatste is niet het geval, maar nertsenbedrijven vragen zich hoe veel dat uitmaakt voor het advies. "Het is een heel erg spannende periode", zegt nertsenhouder Huub Kuijpers uit Deurne. "Want we horen binnenkort ook met wat voor stopregeling de minister komt. Als die fatsoenlijk is, overweeg ik te stoppen."

Nertsen fokken mag nog tot 2024, daarna moeten alle bedrijven sluiten. Een Kamermeerderheid wil dat de fokkerijen via een compensatieregeling al dit jaar stoppen. Deze maand komt het kabinet met een besluit over deze vrijwillige stopregeling.