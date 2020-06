Nertsenfokkerijen in Nederland: waar zijn ze nog en waarom?

Wat te doen met nertsenfokkerijen in Nederland? Die vraag stond vandaag centraal in een debat in de Tweede Kamer, dat werd gehouden vanwege de coronabesmettingen bij dertien fokkerijen. De nertsen van die fokkerijen worden momenteel geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat wil zeggen: eerst worden ze "getaxeerd", want nertsenhouders krijgen een bedrag uitgekeerd ter compensatie, en daarna worden ze gedood en vernietigd. In dit artikel nemen we de nertsensector onder de loep.

Allereerst: wat doen nertsenfokkerijen?

Nertsen zijn roofdieren uit de familie van de marterachtigen, net als bijvoorbeeld hermelijnen, otters en dassen. Fokkerijen houden nertsen voor hun vacht: die wordt gebruikt om bont van te maken.

De nertsbedrijven werken met een jaarlijkse cyclus. In april en mei worden er jongen geboren, gemiddeld zo'n vijf per moederdier. In het najaar bekijkt de nertsenhouder welke dieren geschikt zijn als fokdieren voor het volgende jaar. De andere nertsen worden gedood. Dat gebeurt in een kist met koolmonoxide.

Wat gebeurt er met de pels van nertsen?

Het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde nertsenpelzen wordt geëxporteerd. Vorig jaar ging het om bijna 2,5 miljoen gelooide en ongelooide pelzen, waarvan zo'n driekwart naar Denemarken en Finland ging. Denemarken is een spil in de internationale bonthandel.

De uitvoer van nertsenpelzen leverde in 2019 ruim 61 miljoen euro op. Vijf jaar geleden was de opbrengst nog een stuk hoger: toen brachten ze ruim 154 miljoen euro in het laatje.

Hoeveel fokkerijen zijn er in Nederland?

Vorig jaar waren er 128 bedrijven voor edelpelsdieren in Nederland; in de praktijk zijn dat vooral nertsenhouderijen. Het fokken van vossen en chinchilla's, andere pelsdieren, is hier al jaren verboden.

De meeste fokkerijen staan in Noord-Brabant: