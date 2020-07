Als besmettingen aanhouden worden alle nertsenbedrijven geruimd

Als er na half augustus nog steeds nieuwe coronabesmettingen zijn op nertsenfokkerijen, worden alle bedrijven in Nederland preventief geruimd. Dat schrijven de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet volgt daarmee een advies van wetenschappers, verzameld in het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Voorwaarde is wel dat de aanwezigheid van het virus onder mensen rond die tijd ongeveer hetzelfde is als nu.

Volgens een woordvoerder van het ministerie verwacht het kabinet niet dat preventief ruimen nodig zal zijn, omdat er verschillende maatregelen zijn genomen om nieuwe uitbraken te voorkomen. Maar als dat niet helpt, wordt het zware middel wel in stelling gebracht.

'Virusreservoir'

Met het preventief ruimen moet voorkomen worden dat de nertsenhouderij als een 'virusreservoir' gaat functioneren, zeggen de wetenschappers. Ook adviseren ze om de nertsenfokkerij versneld uit Nederland te laten verdwijnen. Er zijn op dit moment 128 fokkerijen, voornamelijk in Noord-Brabant.

Tot nu toe is er op 25 nertsenfokkerijen corona vastgesteld. Alle dieren op die bedrijven zijn gedood. Volgens het OMT-Z vormen besmette medewerkers van de bedrijven hoogstwaarschijnlijk de bron van de infecties.

De afgelopen tijd is er op de fokkerijen veel intensief contact geweest met de nertsen, zoals bij het spenen en vaccineren van de pups. "Het is niet uit te sluiten dat mensen met zeer milde of geen klachten, maar wel met een infectie, in de stal hebben gewerkt."

6 tot 12 nieuwe besmettingen verwacht

De tijd van intensief contact is inmiddels voorbij, maar het OMT-Z verwacht dat er de komende weken nog 6 tot 12 besmette bedrijven bij komen. Daarna zouden zich geen nieuwe besmettingen meer moeten voordoen.

Als dat toch gebeurt, dan is dat volgens de wetenschappers een teken dat de hygiënemaatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar zijn en dan is preventief ruimen de beste oplossing.

Het OMT-Z kijkt ook al naar het nieuwe fokseizoen, volgend jaar. "Aangezien naar verwachting het virus zal blijven circuleren in Nederland, adviseert het OMT-Z de nertsenhouderij in Nederland versneld af te bouwen." Het kabinet werkt aan een vrijwillige stopregeling voor fokkers, maar in principe is het houden van nertsen tot 2024 toegestaan in ons land.