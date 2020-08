Dringend advies van kabinet: maximaal zes mensen thuis uitnodigen

Nodig maximaal zes mensen thuis uit. Dat is het "zeer, zeer dringende advies" van premier Rutte. Het kabinet maakt zich zorgen omdat het coronavirus zich gestaag verspreidt. "Ik val maar met de deur in huis: het gaat niet goed met de ontwikkelingen in ons land", begon Rutte de persconferentie.

Verspreiding gebeurt vooral in de privésfeer. "Feestjes, buurtborrels, in familiesfeer. Knuffelend elkaar omhelzen, juist daar gaat het niet goed."

Kinderen tot 12 jaar vallen niet onder het maximum van zes. De anderhalve meter blijft gewoon gelden. "Dan moet je dus een flinke huiskamer hebben, maar het moet even", zei Rutte op de tweede persconferentie sinds het reces.

Voor feestjes of borrels moet je uitwijken naar horecazalen, is het advies. Daar is meer ruimte voor de anderhalve meter en hebben mensen een vaste zitplaats. Rutte benadrukte dat daar voortaan beter op wordt gehandhaafd.

Thuisquarantaine

Een andere aanpassing is de duur van thuisquarantaine, die wordt namelijk ingekort van 14 dagen naar 10. Tot nu toe gold het "dringende advies" voor mensen die positief getest zijn of terugkomen uit een risicogebied (met een oranje reisadvies) om twee weken thuis in isolatie te blijven.

Het Outbreak Management Team stelt in een advies aan het kabinet dat met een kortere quarantaine maar weinig besmettingen 'gemist' zullen worden, omdat het leeuwendeel van de mensen binnen 10 dagen ziek wordt. En een kortere quarantainetijd is minder belastend waardoor mensen zich er beter aan houden, is het idee.

Twintigers, dertigers en veertigers

Minister De Jonge stelde dat er alle reden is om een nieuwe lockdown te voorkomen, maar de cijfers baren ook hem veel zorgen. Er zijn nu 50.000 mensen besmet, zei hij. "Iedereen die besmet raakt, kan behoorlijk ziek worden. En dat zijn niet alleen kwetsbare groepen en ouderen. We zien ook twintigers, dertigers en veertigers."

Twee weken geleden gaven de twee bewindslieden ook een persconferentie over corona. Dat was toen de eerste in zes weken. Rutte en De Jonge maakten toen onder meer bekend dat de horeca bezoekers moet vragen naar hun naam en contactgegevens, zodat er makkelijker bron- en contactonderzoek kon worden gedaan.

Rutte zei bij de persconferentie van 6 augustus dat het virus aan een gevaarlijke opmars bezig is. Hij richtte zich toen met name tot de jongeren.