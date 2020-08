OMT: verkort duur quarantaine naar tien dagen

Het OMT van 17 augustus heeft niet gesproken over het nemen van aanvullende maatregelen op scholen zoals het één meter afstand houden, het dragen van mondkapjes tijdens de lessen, in de kantines of op de wisselmomenten in de dan drukke gangen. De verwachting is dat dit op redelijk korte termijn wel gaat gebeuren. Nu wordt afgewacht wat de eerste ervaringen gaan zijn met het heropenen van de scholen deze week in de vakantieregio Noord.