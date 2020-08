Weekcijfers corona: 4000 besmettingen, vergelijkbaar met vorige week

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Het feit dat het een week stabiliseert wil nog niet zeggen dat het komende tijd zo blijft of zelfs zal dalen." Omdat het R-getal nog boven de 1 ligt, neemt het virus volgens haar nog steeds niet af.

Overigens loopt de R altijd achter: het getal van 1,19 dateert nog van 31 juli. Het getal wordt altijd achteraf berekend. Daardoor is niet bekend of de verspreiding van het virus nu nog steeds toeneemt.

"De meeste besmettingen zien we nog steeds binnen het gezin, maar daarnaast zijn er andere settings waar mensen geen afstand houden, zoals feestjes of situaties op het werk." Ook in de horeca zijn er volgens Van den Hof redelijk wat besmettingen, al is het zeker niet de grootste bron van besmettingen.

Zandvoort

Het aantal besmettingen per inwoner is nog steeds het hoogste in de Randstad. Zandvoort telde de afgelopen week per 10.000 inwoners de meeste besmettingen: 14. Ook in Rotterdam en Amsterdam kwamen relatief veel besmettingen voor, namelijk 9,3 en 8,5 per 10.000 inwoners. Ook in absolute zin liepen die gemeenten voorop. Amsterdam telde 744 nieuwe coronagevallen, tegen 549 in Rotterdam.