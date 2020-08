Horeca moet voortaan gasten registreren, Rutte doet appèl op jongeren

Bezoekers van horecagelegenheden moeten voortaan hun naam en contactgegevens opgeven als ze binnenkomen. Dat heeft het kabinet besloten. Zo kan er makkelijker bron- en contactonderzoek worden gedaan als er toch een uitbraak is. In ons omringende landen, zoals Duitsland, is dat al de regel.

In restaurants, cafés en op terrassen zijn echt alleen nog zitplaatsen toegestaan. Als er in de horeca, musea of pretparken een uitbraak van corona is, kunnen die zaken voor maximaal twee weken gesloten worden. Dergelijke maatregelen konden al lokaal geregeld worden, maar premier Rutte benadrukte op een persconferentie dat het nu geen optie meer is, maar dat het moet gebeuren.

Het kabinet haalt de teugels aan, omdat het aantal besmettingen de laatste tijd oploopt. "Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars", zei premier Rutte.