Republikeinen nodigen opvallende sprekers uit voor hun conventie

Het Amerikaanse echtpaar dat in St. Louis vuurwapens richtte op Black Lives Matter-demonstraten, is uitgenodigd om volgende week op de Republikeinse partijconventie te spreken. Andere opvallende sprekers zijn de anti-abortusdemonstrant Nick Sandmann en Andrew Pollack, de vader van een middelbare scholiere die bij een bloedbad op een school in Florida werd doodgeschoten.

Beelden van Patricia en Mark McCloskey gingen de wereld over toen op 28 juni een groep Black Lives Matter-demonstranten langs hun huis in een villawijk in St. Louis trok. Ze waren op weg naar het huis van de burgemeester. Het echtpaar kwam naar buiten en richtte hun wapens op hen. Ze zeiden dat ze zichzelf en hun bezit wilden beschermen. De demonstranten ontkenden dat ze slechte bedoelingen hadden.

Het incident liep met een sisser af. Het paar werd wel aangeklaagd. Hun werd onwettig gebruik van een vuurwapen ten laste gelegd. President Trump noemde de aanklacht absurd en het Witte Huis nam het meerdere keren voor hen op.

Sandmann

Nick Sandmann deed in januari vorig jaar mee aan een anti-abortusdemonstratie in Washington DC. In een massaal gedeelde video leek hij een indiaanse Vietnamveteraan te bespotten. Na het incident zeiden hij en de Vietnamveteraan dat ze de oplopende spanningen tussen de twee groepen probeerden te sussen.

Sandmann betichtte meerdere media van smaad, omdat ze zijn bedoelingen in een kwaad daglicht hadden gesteld. Hij eiste miljoenen. Met The Washington Post en CNN kwam hij tot een schikking. Hij klaagde ook The New York Times en ABC News aan.

Kijk hier naar de confrontatie tussen Sandmann en activist Nathan Phillips: