Echtpaar St. Louis dat wapens richtte op demonstranten aangeklaagd

Het Amerikaanse koppel uit St. Louis dat eind vorige maand vuurwapens richtte op Black Lives Matter-demonstranten, wordt strafrechtelijk vervolgd. Mark en Patricia McCloskey wordt onder meer het onwettig gebruik van een vuurwapen ten laste gelegd.

De aanklager in de zaak zegt dat het echtpaar riskeerde een gevaarlijke situatie te veroorzaken tijdens een verder vreedzaam protest. "Het is verboden om op een dreigende manier met wapens te zwaaien. We moeten het recht om vreedzaam te protesteren verdedigen en iedere vorm van intimidatie daarbij wordt niet getolereerd."

De advocaat van de McCloskey's begrijpt het besluit om over te gaan tot vervolging niet. "Ik weet zeker dat ze geen misdrijf hebben begaan."

Een filmpje van het incident werd vorige maand veel gedeeld op sociale media: