Leerling na beschuldiging van treiteren veteraan: ik wilde rust bewaren

De jongen die in een massaal gedeelde video een Vietnamveteraan van indiaanse afkomst lijkt te provoceren, zegt dat hij juist de gemoederen probeerde te bedaren. In een verklaring schrijft de leerling van de katholieke jongensschool uit Kentucky dat hij voor racist wordt uitgemaakt en dat zijn familie met de dood wordt bedreigd.

In de video die gisteren de wereld over ging is te zien dat de jongen, Nick Sandmann, bij het Lincoln Memorial in Washington minutenlang pal voor de Vietnamveteraan en activist blijft staan. Terwijl Sandmann de veteraan aanstaart en glimlacht, slaat de indiaan op een trommel en zingt hij. Op de achtergrond joelen medeleerlingen van Sandmann. Een deel van hen draagt, net als hij, een 'Make America Great Again'-pet uit de verkiezingscampagne van president Trump.

Op sociale media was veel te doen over de beelden. Sommige kijkers zagen er een groep racistische leerlingen in die een Vietnamveteraan belaagden. Anderen zagen onschuldige jonge scholieren die baldadig reageerden op de indiaan met zijn trom.