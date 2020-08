Gebiedsverbod voor 24 relschoppers in Haagse Schilderswijk

Relschoppers die vannacht zijn opgepakt in de Haagse Schilderswijk, mogen de wijk voorlopig niet in of moeten thuisblijven. De politie heeft 29 verdachten opgepakt bij ongeregeldheden in de wijk. Vijf van hen zitten nog vast.

24 verdachten hebben een gedragsaanwijzing gekregen vanwege het overtreden van het noodbevel. Zij mogen zich de komende drie maanden tussen 18.00 uur en 06.00 uur niet in de wijk vertonen. Verdachten die in de Schilderswijk wonen, moeten gedurende dezelfde tijden binnenblijven.

Het Openbaar Ministerie maakte niet bekend waarom de vijf verdachten vast blijven zitten.

Het was voor de derde nacht op een rij onrustig in de Schilderswijk. Tientallen jongeren gingen de straat op.

Aan het Jacob van Campenplein brandde aan het begin van de nacht een gebouw af: