Achttien arrestaties na rellen in Utrechtse wijk Kanaleneiland

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben gisteravond en vannacht tussen de 250 en 300 jongeren rellen veroorzaakt, vooral bij een winkelcentrum. Er werd met vuurwerk gegooid, een winkelpui werd vernield en er zijn bushokjes gesloopt. Ook werd een auto in brand gestoken. Achttien mensen zijn opgepakt, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Locoburgemeester Van Hooijdonk van Utrecht zegt dat er donderdagavond informatie binnen kwam dat mensen van plan waren te gaan rellen in Utrecht, waarbij specifiek drie wijken werden genoemd. Uiteindelijk gingen de relschoppers naar Kanaleneiland.

"De inzet was gericht op een deëscalerend optreden en het voorkomen van een gewelddadige confrontatie tussen relschoppers en politie, zolang de veiligheid in de buurt niet in het geding was", schrijft Van Hooijdonk in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. Volgens haar was de inzet van de politie in eerste instantie "terughoudend", omdat de relschoppers waarschijnlijk van plan waren de politie uit de tent te lokken.

De politie riep de relschoppers op te vertrekken "als je geen draai om je oren wilt":