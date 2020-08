Studentenvereniging Rotterdam uitgesloten van introweek

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit heeft besloten om de studentenvereniging S.S.R.-Rotterdam per direct uit te sluiten van alle fysieke en online activiteiten van de introductieweek voor studenten, de Eurekaweek.

Ondanks de campagnes in Rotterdam zijn 23 studenten van een S.S.R-dispuut toch op reis gegaan naar Griekenland. Bij terugkomst bleken ze besmet met het coronavirus.

Gesprek over gedragscode

Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit, zegt dat alle besmette studenten bij terugkomst in quarantaine zijn gegaan. Hij vindt de situatie dermate ernstig dat hij morgenochtend een gesprek wil met het S.S.R.-bestuur. "Op basis hiervan en met oog op de gedragscode studentenorganisaties zal het college van bestuur beslissen of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn."

Engels wijst erop dat de afgelopen weken in nauw overleg met de veiligheidsregio en burgemeester Aboutaleb hard is gewerkt om een nieuw en veilig protocol te ontwikkelen voor de Eurekaweek. De introductieperiode kan hierdoor doorgaan.

Voelt als straf

Dat de hele vereniging per direct is uitgesloten van deelname aan de introductieweek noemt S.S.R.-voorzitter Jelle Mooij buitenproportioneel. "We mogen ook niet meedoen aan de online activiteiten, terwijl we dan helemaal geen mensen zouden besmetten, dat voelt echt als een straf. In het gesprek met de rector zullen we dat ook proberen uit te leggen."

"Ze zijn als groep op vakantie gegaan, daar was het bestuur niet bij betrokken. Wel hebben we meerdere mails naar onze leden gestuurd waarin we ze afraden naar een oranje of rood gebied te reizen. Op de vertrekdag, 31 juli, stond Griekenland aangemerkt als geel gebied."

De vereniging zocht bij terugkomst van de groep zelf contact met de GGD en de Erasmus Universiteit om de besmettingen te melden. Van de 47 dispuutleden zijn er nu 23 positief getest. Mooij: "We hebben goed contact met de groep, ze hebben lichte klachten en zijn in thuisquarantaine gegaan." Een aantal vakantiegangers van de groep wacht nog op uitslag van de test.

Dat een deel van de groep bij terugkomst besmet bleek, wijst er volgens Mooij op dat leden zich niet aan de geldende maatregelen hebben gehouden. "Maar wij hebben als bestuur niet de intentie om vakanties van onze leden te verbieden, en we kunnen ook geen verantwoordelijkheid nemen voor hoe ze zich daar gedragen."