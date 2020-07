Aboutaleb ontbiedt studentenverenigingen, 'corona de kop indrukken'

Om de kans op een coronauitbraak zo klein mogelijk te houden, hebben organisatoren van de KEI-week in Groningen een bijna volledig online programma op stapel staan voor nieuwe studenten. Bij activiteiten waar deelnemers fysiek aanwezig zijn, zullen maatregelen worden getroffen.

"Onze informatiemarkt duurt normaal een dag, maar die houden we straks iedere dag. Er zullen tijdsloten zijn om te zorgen dat het niet te druk wordt op het terrein. Ook worden er looproutes aangegeven", vertelt voorzitter Floris Ganzeboom.

Studenten kunnen tijdens de week ook in kleine groepjes een stadswandeling maken of bij (sport)verenigingen op bezoek. "Die partijen hebben bij ons een plan moeten inleveren over hoe ze de afstand zullen waarborgen in hun eigen gebouw", zegt Ganzeboom. Er zijn geen feestjes georganiseerd.

'Geen keuze'

Een campagne zoals in Rotterdam vinden de organisatoren van de KEI-week niet zo nodig. "Het is een goed idee, maar in Groningen zijn nu weinig coronabesmettingen. Wij zorgen wel dat we de coronamaatregelen steeds duidelijk maken via onze sociale media en bij fysieke bijeenkomsten."

Of de campagne in Rotterdam een succes wordt? Laurentius-voorzitter Gayral denkt van wel. "We hebben geen keuze. Als de besmettingen toenemen, komen er weer strengere maatregelen. Studenten die zich eigenwijs gedragen snijden zichzelf in de vingers."