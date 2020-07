Weekcijfers corona: meeste besmettingen in Hillegom en onder twintigers

Van alle Nederlandse gemeenten telde Hillegom sinds 1 juni de meeste besmettingen: ruim achttien per 100.000 inwoners. Dat is meer dan Rotterdam, dat zich zorgen maakt over het toenemende aantal coronabesmettingen. Met ruim dertien besmettingen per 10.000 inwoners staat die gemeente op plek 5. Goes, Voorst en Katwijk gaan Rotterdam voor.

Vakantielanden

Het RIVM houdt ook bij hoeveel mensen besmet terugkomen uit het buitenland. Wanneer een coronapatiënt in de veertien dagen voor de ziekte in het buitenland is geweest, telt het RIVM het bezoek mee in zijn statistieken. 8 procent van alle coronapatiënten sinds 1 juli voldeed aan die voorwaarde.

Uit België komen de meeste besmette mensen terug. In de afgelopen twee weken kwam 25,6 procent van de besmette rezigiers bij onze zuiderburen vandaan, de twee weken daarvoor was dat nog 22,9 procent. De tweede plek is voor Dutisland, waar het percentage ongeveer gelijk bleef: dat ging van 13,6 naar 13,3 procent.

Servië staat op de derde plek en Frankrijk staat op de vierde plek, maar het percentage uit Frankrijk nam wel toe met 2,1 procentpunt, terwijl dat uit Servië afnam met 2,2 procentpunt.