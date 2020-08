'Censuur' of 'het werd tijd'? Felle reacties op Zwarte Piet-verbod Facebook

Facebook kan afbeeldingen verwijderen als het daar een melding over krijgt van gebruikers; het platform gaat niet uit zichzelf modereren. Vrieler: "Facebook is een soort zwarte doos. Het is heel lastig om die goed te doorzoeken. En sowieso is het lastig om op sociale media niet in tekst maar in afbeeldingen te zoeken, wat het voor ons moeilijk maakt om daar antisemitische content op te sporen om er vervolgens melding van te doen bij Facebook. Ik hoop dat ze ook zelf experts op het gebied van antisemitisme zullen consulteren."

Jerry Afriyie ziet juist iets positiefs in het feit dat gebruikers zelf kunnen rapporteren: "Het schept een precedent waar mensen over moeten nadenken, ook als je onbewust een discriminerende foto online zet."

Witte schmink

Maar wat is een discriminerende foto? Marc Giling van het Sint & Pietengilde vindt Facebook daar niet consequent in: "Geldt dit ook als een zwart iemand zichzelf wit schminkt? Daar wordt niet over gesproken."

Ook vindt hij dat Facebook geen rekening houdt met hoe Zwarte Piet is ontstaan: "Het is een traditie van duizenden jaren oud, niet alleen in Nederland, maar door heel Europa. Een maskerade, die los staat van kleur, in verschillende gedaanten met een verschillende betekenis. Als je daar in je richtlijn geen onderscheid in maakt, getuigt dat van een gebrek aan inlevingsvermogen en kennis."