Opnieuw massale protesten in Wit-Rusland

In Wit-Rusland is het net als gisteravond en vannacht gekomen tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Loekasjenko en voor eerlijke verkiezingen.

Op beelden op sociale media is te zien dat betogers onder meer met auto's demonstreren. Ze toeteren en hebben hun auto langs de kant van de weg gezet, waarmee ze de weg blokkeren. "Ga weg!", wordt er gescandeerd. Ook is te zien dat de politie kruispunten heeft afgezet en dat demonstranten wegrennen voor ordetroepen.

Er zijn arrestaties verricht, maar hoeveel is onduidelijk. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat tientallen mensen zijn gearresteerd. Journalisten ter plaatse en leden van de oppositie zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. In een Wit-Russische groep op Telegram met meer dan een half miljoen leden wordt gemeld dat de autoriteiten zwaar geweld gebruiken.

Het lijkt erop dat de Wit-Russische autoriteiten de toegang tot internet drastisch hebben ingeperkt. Een groot deel van het internet zou al bijna 24 uur niet of nauwelijks toegankelijk zijn.