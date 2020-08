Opnieuw weerrecords gesneuveld: warmste 9 augustus ooit

De hoge temperaturen leidden tot problemen in Zuid-Holland, waar de koelinstallatie van twee verpleeghuizen uitviel. De brandweer kwam er in Rotterdam en in Barendrecht aan te pas om het dak nat te spuiten en zo voor enige verkoeling te zorgen. Enkele bewoners in Rotterdam waren onwel geworden door de hitte.

Voor de kust van Den Haag moesten tientallen zwemmers uit zee worden gered. Enkelen werden gereanimeerd, voor twee mensen kwam de hulp te laat. Door een combinatie van aflandige wind en stroming in zee was er langs de kust van Noordwijk tot Hoek van Holland sprake van een zeer verraderlijke situatie en werd de rode vlag gehesen.

In tegenstelling tot gisteren leidde de grote toestroom van dagjesmensen niet tot een verkeerschaos. Wel riepen verschillende kustplaatsen in de loop van de dag op om niet meer met de auto naar het strand te komen.