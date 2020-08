Topofficieren niet vervolgd om geheime liefdesrelatie

Twee voormalig hoofdofficieren van justitie worden niet vervolgd vanwege onrechtmatig gebruik van justitiële diensten en middelen. Het OM zegt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd door oud-hoofdofficier van het parket Rotterdam, Marc van Nimwegen, en oud-hoofdofficier van het functioneel parket, Marianne Bloos.

Van Nimwegen en Bloos hadden sinds 2011 in het geheim een liefdesrelatie. De relatie leidde tot ophef binnen de top van het Openbaar Ministerie. Van Nimwegen benoemde Bloos in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.

Vorig jaar maakte het OM bekend te gaan onderzoeken of de twee naast hun geheime liefdesrelatie ook strafbare feiten hebben gepleegd. Er werd bekeken of ze op kosten van het OM een dienstauto met chauffeur gebruikten, in hotels en restaurants verbleven en vliegreizen wijzigden, bijvoorbeeld bij een congres in 2012 in de Thaise hoofdstad Bangkok. Ze waren daar allebei aanwezig.

'Geen strafbare feiten'

Uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, stelt het OM. De onderzoekers spraken met getuigen en keken naar belangrijke documenten, zoals declaraties.

De twee voormalige hoofdofficieren werken sinds 1 januari niet meer bij het OM, vanwege de uitkomsten van het rapport van de commissie-Fokkens. Die commissie stelde vast dat er sterke aanwijzingen waren dat de topfunctionarissen vanaf 2011 een relatie hadden toen zij in een hiërarchische verhouding tot elkaar stonden.

