OM onderzoekt strafbaar handelen hoge officieren met geheime relatie

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de twee hoge officieren die in het geheim een liefdesrelatie met elkaar hadden ook strafbare feiten pleegden. Daarnaast wil het college van procureurs-generaal de twee ontslaan, meldt het OM in een persbericht.

In het onderzoek zal onder meer gekeken worden of de officieren op kosten van het OM een dienstauto met chauffeur gebruikten, in hotels en restaurants verbleven en vliegreizen wijzigden. Bijvoorbeeld tijdens een congres in 2012 in de Thaise hoofdstad Bangkok, waar ze allebei aanwezig waren.

Commissie

Het onderzoek volgt op de bevindingen van een speciale commissie die de cultuur binnen het OM doorlichtte. De onderzoekers constateerden allerlei problemen in de OM-top die "niet als incident kunnen worden beschouwd".

De commissie werd ingesteld toen de relatie tussen voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos aan het licht kwam. Sinds de publicatie van het onderzoeksrapport in april is Van Nimwegen geschorst. Het "buitengewoon verlof" van Bloos werd verlengd.

De relatie leidde tot flink wat rumoer binnen de OM-top. Van Nimwegen benoemde Bloos in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. In 2014 kwamen klachten over vriendjespolitiek binnen bij de NRC, door anonieme klagers die binnen de top van het OM geen gehoor voor hun klachten vonden.

Het OM gaat ook onderzoeken of Van Nimwegen een aanbesteding van software inhoudelijk heeft beïnvloed. In de aanbestedingsprocedure viel de keus uiteindelijk op het bedrijf van zijn zwager.

Het OM benadrukt in het persbericht dat de twee "op dit moment geen verdachten" zijn.