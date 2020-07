Thijs H. krijgt 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie moorden

Thijs H. is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van de moorden op drie wandelaars. De rechtbank Maastricht sprak het vonnis uit in de zaal waar ook nabestaanden van de slachtoffers van H. zaten. Ook moet de Hagenaar ruim 103.000 euro aan nabestaanden betalen.

"De moorden hebben geleid tot angst en onrust in de maatschappij. Voor de nabestaanden is het de harde en troosteloze realiteit, sinds de voor hen gitzwarte dagen in mei 2019. Hun geliefden zijn met vele messteken door u vermoord."

In mei vorig jaar doodde H. een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en een vrouw (63) en man (68) op de Brunssummerheide met een mes. H. legde vorig jaar augustus een bekentenis af. Hij zei dat hij een psychose had en opdracht had gekregen om moorden te plegen. Het OM had 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Geschikt mes

De rechtbank zegt dat H. verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Pieter Baan Centrum (PBC) had een "ernstige psychotische ontregeling" bij hem vastgesteld en H. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Justitie noemde die ontoerekeningsvatbaarheid "twijfelachtig", omdat het PBC nog niet het volledige dossier over Thijs H. in bezit had.

Ook de rechter zei dat H. welbewust afwegingen heeft gemaakt. Zo ging hij naar plekken waar "voldoende mensen maar niet te veel" waren. Hij nam steeds een geschikt mes mee, zorgde ervoor dat zijn telefoon niet te traceren was en hij maakte een duidelijke keuze voor zijn slachtoffers.

Verder zei de rechter dat H. zijn symptomen heeft aangedikt, dat zijn emoties niet doorleefd leken en de wens had om volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden. De rechtbank twijfelt of de wanen wel bestonden in de mate waarin H. het zei.