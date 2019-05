Dode vrouw gevonden in Den Haag, politie vermoedt misdrijf

De dode vrouw (56) die gisteren werd gevonden in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, is mogelijk door geweld om het leven gekomen.

Dat meldt Omroep West. De politie ontving gisteren aan het eind van de middag een melding van voorbijgangers die de vrouw hadden gezien. Toen de agenten samen met de ambulancedienst gingen kijken, bleek dat de vrouw was overleden.

De forensische opsporing is gisteren begonnen met een sporenonderzoek. Rechercheurs hebben gesproken met getuigen en betrokkenen. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld om de dood van de Haagse vrouw te onderzoeken.