'Drievoudige moordenaar Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar'

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum achten de van drievoudige moord verdachte Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren de rechter om een tbs-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Limburgse omroep L1.



Als de rechter het advies van het Pieter Baan Centrum overneemt, krijgt Thijs H. geen celstraf voor het doodsteken van een vrouw in Den Haag en twee wandelaars op de Brunssummerheide. Iemand die volledig ontoerekeningsvatbaar is, kan alleen tbs krijgen.

Psychose

In een eerder stadium bekende de man (28) uit Brunssum de drie moorden. Naar eigen zeggen handelde hij in opdracht van "signalen en berichten" die hij doorkreeg. Hij claimde ook in een psychose te verkeren ten tijde van de moorden, die in mei werden gepleegd.

De verdachte heeft volledig meegewerkt aan de onderzoeken naar zijn geestesgesteldheid. Zijn advocaat, Serge Weening, wil nu nog niet reageren op het rapport. "Dat wil ik wel doen, maar dat doe ik in de zittingszaal." Phil Boonen, advocaat van de nabestaanden van de Limburgse slachtoffers, sluit zich daarbij aan.

Dinsdag komt de zaak opnieuw voor de rechter. Dan wordt ook het rapport van het Pieter Baan Centrum besproken.