Unicef: een op de drie kinderen heeft loodvergiftiging

In Nederland hebben bijna 60.000 kinderen meer dan 5 microgram lood in hun bloed, zegt Unicef. Vanaf dat niveau wordt gesproken van een loodvergiftiging. Ruim 7600 Nederlandse kinderen zouden zelfs meer dan 10 microgram lood in hun bloed hebben, aldus de kinderrechtenorganisatie.

Eind vorig jaar was veel te doen om loden leidingen in Nederland, na een oproep van de Gezondheidsraad aan huiseigenaren om loden waterleidingen in oude panden te saneren. Naar schatting zijn in Nederland bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen, die tot 1960 mochten worden gebruikt bij de bouw, nooit vervangen.

In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen. Op zes Utrechtse basisscholen werd in februari een verhoogde concentratie aan lood in het leidingwater gevonden.

Lager IQ

Lood is giftig en heeft effect op de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Volgens de Gezondheidsraad kan het metaal bij hen leiden tot een verlaging van hun IQ met enkele punten. Bij volwassenen vergroot een loodvergiftiging het risico op hart- en vaatziekten en nieraandoeningen.

Baby's zijn extra kwetsbaar. Hun darmen nemen looddeeltjes makkelijker op en hun hersenen zijn nog sterk in ontwikkeling.

Eerder dit jaar maakten we deze video over loden waterleidingen: wat zijn de risico's en hoe herken je ze?