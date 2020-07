Rutte was 'sinistere Dr. No' in Europa, maar 'verhoudingen blijven goed'

Een columnist van The Telegraph suggereerde gisteren dat Nederland de plek van het Verenigd Koninkrijk heeft ingenomen als 'lastpost nummer 1'. "Toen wij vertrokken ontstond daarvoor een vacature."

De stijl van de 53-jarige Rutte wordt ook bewonderd. Volgens de Franse krant Le Figaro beheerst hij de kunst van het onderhandelen volledig. Dat maakt hem wel een "geduchte gesprekspartner", aldus het dagblad. "Elke keer als we denken dat we het ergens over eens zijn, probeert hij op een ander onderwerp weer meer voor elkaar te krijgen", citeert de krant een diplomaat.

'Knappe vrijgezel' op de fiets

In het buitenland stond premier Rutte al langer bekend als 'Mister No, No, No', de vrekkige man die zwaar getroffen landen alleen wil helpen als die zich aan strenge voorwaarden houden. In profielen die internationale kranten de afgelopen tijd over hem publiceerden, kwam steeds zijn vermeende soberheid terug. "Knappe vrijgezel" Rutte woont in "een klein appartement" (El Mundo), heeft "een oude Saab" (Mitteldeutsche Zeitung) en gaat het liefst "op de fiets" naar zijn werk (La Stampa).

Landen als Spanje en Italië, beide zwaar getroffen door de coronacrisis, verzetten zich dit onderhandelingsweekend uit alle macht tegen die zuinigheid. Volgens de Italiaanse premier Conte blokkeerde Rutte "een adequaat en effectief antwoord op de coronacrisis". Ook de Hongaarse premier Orbán roerde zich. Hij vroeg zich hardop af waarom premier Rutte hem haatte.

"Die Nederlandse man is de echte verantwoordelijke voor deze puinhoop", zei hij zondag, toen de onderhandelingen weer even waren geschorst: