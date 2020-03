Hoekstra: te weinig empathisch geweest, schouder aan schouder met Zuid-Europa

Het kabinet is niet empathisch genoeg geweest in de richting van Zuid-Europa, erkent minister Hoekstra van Financiën. "We hadden vorige week beter naar voren moeten brengen dat we willen helpen. Voor Rutte en mij geldt: wij hadden dat anders moeten zeggen."

Zuid-Europese landen willen meer hulp van de EU om de coronacrisis te bestrijden, maar vorige week hield Nederland dat af. Daar kwam stevige kritiek op.

Ondergesneeuwd

Vandaag noemt een groot aantal prominente Italianen, onder wie burgemeesters, economen en gouverneurs, ons land niet ethisch en niet solidair. "Als je zoveel storm oogst, dan heb je iets niet goed gedaan in de communicatie", zegt Hoekstra, die overigens geen excuses aanbood. "Hierdoor is ondergesneeuwd wat we wél willen doen."

Dat gaat dan vooral om medische middelen, legt de minister uit "Er is nu een acuut probleem wat betreft volksgezondheid en daarin moet je schouder aan schouder staan." Hiervoor is al 37 miljard euro vrijgemaakt in Europa en dat mag best nog meer worden, zei Hoekstra.