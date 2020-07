Wie is Ghislaine Maxwell, vertrouweling van Jeffrey Epstein?

Ghislaine Maxwell, rechterhand van de overleden Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, verschijnt vandaag in de rechtbank in New York. Er staat een hoorzitting gepland over een eventuele borgtocht. De rechtszaak is een nieuw hoofdstuk in het toch al roemruchte leven van de Britse socialite.

Tijdens de zitting wordt Maxwell (58) officieel aangeklaagd voor zes misdrijven. Die houden allemaal verband met de zedendelicten waar Epstein in 2008 al voor in de gevangenis zat en waarvoor hij in juli 2019 opnieuw werd opgepakt. De miljonair pleegde een maand later zelfmoord in zijn cel.

De kans dat zijn boezemvriendin op borgtocht vrijkomt is klein. Volgens de aanklagers van het Amerikaanse openbaar ministerie is ze "extreem vluchtgevaarlijk". Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze maximaal 35 jaar gevangenisstraf krijgen. Maxwell zit vast sinds vorige week donderdag, toen ze werd gearresteerd in een villa in Bradford in New Hampshire.