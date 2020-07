Ghislaine Maxwell, rechterhand van Jeffrey Epstein, opgepakt

Ghislaine Maxwell, de vertrouweling van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, is gearresteerd. FBI-agenten pakten haar vanmorgen op in Bradford, in de staat New Hampshire. Ze zit nu in New York in de cel. Later vandaag moet ze voor de rechter komen.

Er zijn zes aanklachten tegen haar opgesteld. Zo wordt ze verdacht van meineed en van het verleiden van een minderjarige tot seksuele handelingen.

Maxwell (58) is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell. Ze werkte jarenlang nauw samen met Epstein. Van diverse kanten is zij ervan beschuldigd dat ze op grote schaal meisjes en jonge vrouwen regelde die door Epstein seksueel werden misbruikt. Dat zou zijn gebeurd in zijn huizen in New York en Palm Beach en op zijn privé-eiland, een van de Maagdeneilanden.

Clinton en prins Andrew

Epstein had als financieel specialist een uitgebreid netwerk in de hoogste kringen. Onder zijn contacten waren oud-president Bill Clinton en de Britse prins Andrew.

In 2008 zat de multimiljonair al eens in de gevangenis wegens seksmisdrijven. In juli 2019 werd hij opnieuw gearresteerd. Een maand later pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

Maxwell verdween vier jaar jaar geleden uit de publiciteit. Vorig jaar werd ze gespot in een hamburgerrestaurant in Los Angeles. Beschuldigingen tegen haar sprak ze altijd tegen.