Autopsierapport bevestigt: dood Epstein was zelfmoord

De omgekomen Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein heeft inderdaad zelfmoord gepleegd, meldt de dienst van de gemeente New York die belast is met de autopsie.

Uit de lijkschouwing en ander bewijs zou blijken dat Epstein zich in zijn cel heeft opgehangen. Het rapport daarover wordt binnenkort gepubliceerd. Wat het andere bewijs is, is niet bekendgemaakt.

Gisteren schreef The Washington Post al dat in het autopsierapport staat dat Epstein meerdere gebroken nekwervels had.

Theorie├źn en geruchten

Epstein zat in de gevangenis in afwachting van zijn proces vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Vorige maand werd hij op een speciale afdeling geplaatst, nadat er meerdere blauwe plekken op zijn nek waren aangetroffen. De vrees bestond dat hij zelfmoord zou plegen. Aan het einde van de maand zou hij echter niet meer onder toezicht hebben gestaan, wat tot allerlei theorie├źn en geruchten over zijn dood leidde.

Hij werd op 10 augustus dood in zijn cel gevonden en de gevangenis meldde dat hij waarschijnlijk zelfmoord had gepleegd. Ook minister van Justitie Barr sprak over "schijnbare" zelfmoord. Zowel de FBI als het ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar de dood van Epstein.