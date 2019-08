'Autopsierapport Epstein: meerdere gebroken nekwervels'

Jeffrey Epstein had meerdere gebroken wervels in zijn nek. Dat staat volgens de Washington Post in het autopsierapport van de omstreden Amerikaanse miljardair, die zaterdag dood werd gevonden in zijn cel in een gevangenis in New York. De krant baseert zich op twee bronnen dicht bij het onderzoek.

De gebroken nekwervels kunnen het gevolg zijn van de zelfmoord, al kunnen ze ook zijn ontstaan door verwurging, schrijft de krant. Nadat Epstein dood werd gevonden in zijn cel, meldden Amerikaanse media op basis van bronnen dat hij zelfmoord had gepleegd.

Officiƫle instanties hebben daar nog niets over bevestigd. Minister van Justitie, William Barr, sprak van een "schijnbare zelfmoord". De FBI en het ministerie van Justitie onderzoeken de zaak.

Doodsoorzaak

Een van de gebroken botten in Epsteins nek is het tongbeen, dat zich in de hals in de buurt van de adamsappel bevindt. De Washington Post stelt op basis van experts dat een gebroken tongbeen het gevolg kan zijn van zelfdoding, maar vaker voorkomt bij slachtoffers van verwurging. Daarmee geeft het rapport nog geen definitief uitsluitsel over de doodsoorzaak.

De autopsie op het lichaam van Epstein is zondag afgerond. Onderzoekers willen nog camerabeelden uit de gevangenis bekijken en wachten een toxicologisch rapport af.

Geen verscherpt toezicht

Door de onduidelijkheid en fouten rond de dood van Epstein (66) werd er direct over de doodsoorzaak gespeculeerd. Epstein had, na een zelfmoordpoging vorige maand, elk halfuur gecontroleerd moeten worden. Dat is niet gebeurd. Ook stond hij niet meer onder verscherpt toezicht.

Het ministerie van Justitie heeft de gevangenisdirecteur tijdelijk vervangen en twee gevangenbewaarders geschorst zolang het onderzoek naar de dood van de miljardair loopt.

De hedgefondsbelegger zat vast op verdenking van het misbruiken van tienermeisjes. In 2008 werd hij al eens aangeklaagd voor seksueel misbruik van tientallen meisjes. Hij ontliep toen een celstraf door een geheime schikking met de staat Florida.