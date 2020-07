Evaluatie leenstelsel: geld lenen is geen drempel om te studeren

Wat is het leenstelsel?

Bij het leenstelsel moeten in principe alle studenten op een hbo- of universitaire opleiding geld lenen om hun studie te betalen. Studenten met minder draagkrachtige ouders kunnen wel een aanvullende beurs aanvragen. Voor het aflossen van de schuld is 35 jaar de tijd en is het aflossingsbedrag afhankelijk van het verdiende loon. De studieschuld heeft wel invloed bij een aanvraag voor een hypotheek.

Het leenstelsel heet officieel studievoorschot en is in 2015 in de plaats gekomen van de basisbeurs. Die laatste was in principe een gift van zo'n 260 euro per maand voor een uitwonende student.