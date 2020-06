Boek over Trump mag verschijnen, wel 'zorgen over nationale veiligheid'

Een kritisch boek over de Amerikaanse president Trump mag worden uitgegeven. De Amerikaanse regering probeerde de publicatie van de memoires van ex-veiligheidsadviseur John Bolton te voorkomen, maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen.

Volgens de regering-Trump bevat het boek geheime informatie die de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. De rechter erkent weliswaar dat de uitgave "ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheid" met zich meebrengt, maar ziet een verbod als een te zwaar middel.

Trump heeft in een tweet furieus gereageerd op het oordeel van de rechtbank. Volgens de president overtreedt Bolton de wet en zal hij daarvoor een hoge prijs betalen. Hij noemt zijn voormalig vertrouweling een "verachtelijke" man die "faalde in zijn taak om de VS te beschermen".

Hulp van China

Bolton diende bijna anderhalf jaar als Nationale Veiligheidsadviseur. Hij werd vorig jaar ontslagen omdat er volgens Trump te veel meningsverschillen waren. In het boek The Room Where It Happened schrijft Bolton over zijn tijd in het Witte Huis.

Zo schrijft hij dat Trump de Chinese president Xi om hulp heeft gevraagd om te worden herkozen als president, melden Amerikaanse media die delen van het boek hebben ingezien. Ook zou Trump bereid zijn onderzoeken naar enkele dictators te stoppen "als cadeautje omdat hij hen aardig vindt".

De uitgever kan nu doorgaan met de publicatie van het boek van Bolton, dat aanstaande dinsdag in de boekhandels zou moeten liggen. Er zijn 200.000 exemplaren van de politieke memoires gedrukt.