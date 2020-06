Oud-veiligheidsadviseur Bolton: Trump vroeg China om hulp bij herverkiezing

Meerdere Amerikaanse media hebben al fragmenten uit het boek gepubliceerd, bijvoorbeeld over een gesprek tussen Trump en Xi, vorig jaar in de Japanse stad Osaka. "Toen veranderde hij ineens het gespreksonderwerp in de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zinspeelde op de mogelijkheden om met de Chinese economie de campagne te beïnvloeden en vroeg Xi om ervoor te zorgen dat hij zou winnen", aldus Bolton.

Volgens Trump zou China bijvoorbeeld meer Amerikaanse sojabonen en graan kunnen kopen, schrijft Bolton in zijn 577 pagina's tellende boek.

'Absoluut niet waar'

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zegt dat hij bij deze ontmoeting was en dat Trump dit niet heeft gezegd. "Het is absoluut niet waar. Ik was erbij", zegt hij. Volgens hem is het verhaal van Bolton zo bizar dat hij zich dat zeker zou herinneren.

Bolton schrijft volgens de Amerikaanse media ook dat Trump bereid was om onderzoeken stop te zetten "als cadeautje voor dictators die hij aardig vindt". En Trump zou er alles aan doen om vier jaar langer president te blijven. "Ik kan me uit die tijd geen enkel belangrijk besluit herinneren dat niet gebaseerd was op zijn kansen om herkozen te worden", aldus Bolton.

Afzettingsprocedure

De oud-veiligheidsadviseur schrijft ook dat de Democraten steken hebben laten vallen bij de mislukte afzettingsprocedure van begin dit jaar. "Als ze niet zo geobsedeerd waren geweest over Oekraïne en de tijd hadden genomen om het hele buitenlandbeleid van Trump te onderzoeken, dan was de impeachment misschien wel anders afgelopen."

Joe Biden, Trumps Democratische tegenstander bij de komende presidentsverkiezingen, reageert in een verklaring: "Als deze uitspraken kloppen, dan is dat niet alleen moreel weerzinwekkend. Trump schendt daarmee ook zijn heilige verplichtingen aan het Amerikaanse volk."

Het Witte Huis heeft niet gereageerd op de passages uit het boek.