Bolton en Trump: ook onenigheid over het vertrek

Bijna anderhalf jaar was Bolton de Nationale Veiligheidsadviseur. Hij volgde vorig jaar april Herbert McMaster op, die ruim een jaar diende in die functie en vertrok na meningsverschillen met Trump over diens impulsieve buitenlandse koers. Daarvoor was Michael Flynn een kleine maand de adviseur van Trump; die vertrok omdat hij had gelogen over contacten met Russen.

In een lange carrière als jurist en topambtenaar profileerde Bolton zich als voorstander van militair ingrijpen in het buitenland. Cuba, Syrië, Irak, Iran en Noord-Korea beschuldigde hij van produceren van chemische of nucleaire wapens. Ook staat nog altijd achter de inval in Irak, terwijl de meeste hoofdrolspelers van destijds het een grote fout noemen. "Bolton is het extreme van het extreme", zei de Amerikaanse analist Max Bergmann van denktank Centre for American Progress eerder tegen de NOS.

Voormalig ambassadeur en commentator

Bolton diende onder oud-president George W. Bush als VN-ambassadeur. Toen Bush Bolton voor die functie nomineerde, stuurden ruim honderd diplomaten Bush een brief waarin ze zich tegen de benoeming keerden. Niet gek, want Bolton zei ooit: "Als het VN-gebouw in New York tien verdiepingen zou kwijtraken, maakt het niks uit".

Voorafgaand aan zijn tijd als Nationaal Veiligheidsadviseur was hij commentator bij het conservatieve Fox News en de rechts-populistische site Breitbart. Met zijn mediaoptredens, boeken, artikelen en columns verdiende hij miljoenen.

Wat de 70-jarige Bolton nu gaat doen, is nog niet bekend. Trump heeft gezegd dat hij zijn vierde Nationale Veiligheidsadviseur volgende week zal presenteren.