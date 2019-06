Trumps 'bad cops' die Iran het vuur na aan de schenen leggen

Eerst een vliegdekschip vol straaljagers, daarna 1500 extra militairen en nu nog eens 1000 extra manschappen. De VS voert opnieuw de druk op Iran op en stuurt meer troepen naar het Midden-Oosten. Twee haviken binnen Trumps regering zouden de duimschroeven het liefst nog veel verder aandraaien: John Bolton en Mike Pompeo.

Als het aan Nationale Veiligheidsadviseur Bolton (70) had gelegen, was het Iraanse atoomprogramma al jaren geleden in de as gelegd. Net als minister van Buitenlandse Zaken Pompeo (55) riep hij tot zijn aantreden in het Witte Huis op tot een machtswisseling in Teheran. Maar zogeheten regime change is niet Trumps gewenste beleid.

'Spelen met vuur'

Nu probeert het conservatieve duo de wereld ervan te overtuigen dat het Iraanse regime verantwoordelijk is voor de aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute. Teheran ontkent dat met klem.

"Het is nog zeker niet bewezen", zegt Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies. "En het is ook maar zeer de vraag of Iran gevoelig is voor dit soort druk." De oud-luchtmachtcommandant noemt het "spelen met vuur", zeker met hardliners als Pompeo en Bolton in het spel.