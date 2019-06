Wie, hoe en waarom? Veel vragen over incident met olietankers bij Iran

Wie zit er achter de mogelijke aanval op twee olietankers, gisteren in de Golf van Oman? Over die vraag vliegen de beschuldigingen tussen Amerika en Iran over en weer. De VS zegt dat de Iraanse betrokkenheid blijkt uit videobeelden, Iran ontkent en spreekt van ongefundeerde claims.

Wat er zich precies heeft afgespeeld op de druk bevaren zeeroute vlak bij Iran, wordt vooralsnog alleen maar onduidelijker. Zeker nu de eigenaar van de Japanse olietanker de lezing van de Amerikanen deels tegenspreekt.

De reder heeft van zijn bemanning begrepen dat het schip mogelijk met geweervuur is aangevallen. "Ik denk niet dat er een tijdbom of een ander object aan de zijkant van het schip was geplaatst", zegt Yutaka Katada. Ook de lezing dat zijn schip door torpedo's zou zijn geraakt, sluit hij uit, al erkent hij wel dat er een aanval is geweest.

De verklaring van de Japanner is opvallend, omdat de Amerikanen vanochtend een video publiceerden waarop te zien zou zijn hoe de Iraanse Revolutionaire Garde bij de tanker een mijn verwijdert die niet tot ontploffing is gekomen. Dat zou erop wijzen dat Iran bewijsmateriaal probeert weg te werken. Het gaat om deze video: